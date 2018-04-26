Книга с автографом Стивена Хокинга выставлена на аукцион в Англии за $28 тысяч

Книга с редким автографом английского физика-теоретика Стивена Хокинга (1942-2018) выставлена на онлайн-аукцион в Англии за £20 тыс. фунтов стерлингов ($28 тыс.). Как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении аукционеров Nate D Sanders.

По их данным, ученый сумел в последний раз расписаться в издании "Археология Индустриальной революции" в 1973 году перед тем, как заболел редкой формой паралича и стал перемещаться исключительно в инвалидной коляске.

Помимо автографа Хокинга в книге содержатся росписи и других ученых Института теоретической астрономии Кембриджского университета.

Ученый умер 14 марта в возрасте 76 лет у себя дома в Кембридже.