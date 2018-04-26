В Индии в результате столкновения поезда со школьным автобусом погибли 13 детей

В результате столкновения школьного автобуса с поездом в провинции Уттар-Прадеш на севере Индии погибли 13 детей. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом передает индийский телеканал NDTV.

В сообщении говорится о восьмерых пострадавших, причем семеро детей находятся в критическом состоянии.

Столкновение произошло на железнодорожном переезде в пригороде Кушинагара, в 50 км от населенного пункта Горакхпур около 7 утра по местному времени. В школьном автобусе находились 25 детей. Все пострадавшие доставлены в больницы.

Большинству детей в автобусе было меньше 10 лет.