Женщины добрались до Северного полюса: как проходила международная акция

Одиннадцать женщин из разных стран достигли самой северной точки нашей планеты. Смотрите на видео кадры международной акции, главной целью которой было наладить диалог между женщинами/

В группу во главе с опытной английской исследовательницей Фелисити Эстон входили в основном начинающие лыжницы из разных стран мира: России, Великобритании, Саудовской Аравии, Словении, Швеции, Омана, Катара, Франции, Кипра и Кувейта. Большинство из них впервые приняли участие в полярном походе, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.