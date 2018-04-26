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Женщины добрались до Северного полюса: как проходила международная акция


Одиннадцать женщин из разных стран достигли самой северной точки нашей планеты. Смотрите на видео кадры международной акции, главной целью которой было наладить диалог между женщинами/

В группу во главе с опытной английской исследовательницей Фелисити Эстон входили в основном начинающие лыжницы из разных стран мира: России, Великобритании, Саудовской Аравии, Словении, Швеции, Омана, Катара, Франции, Кипра и Кувейта. Большинство из них впервые приняли участие в полярном походе, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.




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