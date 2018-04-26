Фигура Меланьи Трамп появилась в нью-йоркском филиале музея мадам Тюссо

Восковая фигура супруги американского президента Меланьи Трамп появилась в нью-йоркском филиале музея мадам Тюссо. Как передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал NBC News.

По данным телеканала, фигура первой леди в синем платье была поставлена рядом с фигурой президента Дональда Трампа.

Восковая фигура Меланьи Трамп является частью экспозиции под названием "Give Melania a Voice" (Дайте Меланье высказаться), которая позволит посетителям публиковать сообщения от имени супруги президента на странице музея в Twitter с 26 апреля по 31 мая.

Дирекция музея подтвердила, что было получено разрешение от супружеской пары на создание их фигур.