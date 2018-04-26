Отменивший концерт в Петербурге Азнавур вернется во Францию

Отменивший концерт в Петербурге из-за недомогания французский шансонье Шарль Азнавур уже в четверг вернется во Францию. Как передает Арменпресс, об этом пишет газета Parisien со ссылкой на представителя артиста Винсанс Старк.

Художественный руководитель зала "Октябрьский", где должен был пройти концерт, Эмма Лавринович ранее сообщила РИА Новости, что выступление перенесли на апрель 2019 года из-за неудовлетворительного самочувствия артиста.

Как пояснила Старк французской газете, 93-летнего артиста не стали госпитализировать, в четверг он уедет на родину.