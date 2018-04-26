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Агентство Moody's подтвердило высший кредитный рейтинг США


Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило суверенный кредитный рейтинг США на высшем уровне Aаа со стабильным прогнозом. Как передает Арменпресс, об этом оно сообщило в среду на своем сайте.

"Подтверждение рейтинга Ааа для США отражает их исключительную экономическую силу, очень высокую надежность институтов и малую подверженность кредитным шокам в связи с уникальной ролью американского доллара и рынка акций казначейства США в мировой финансовой системе", - говорится в пресс-релизе организации.

Основанием для стабильного прогноза, по мнению Moody's стали, в том числе, разносторонний и динамичный характер, а также высокая конкурентоспособность американской экономики.

 




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