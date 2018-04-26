Трамп поблагодарил рэпера Канье Уэста за поддержку

Президент США Дональд Трамп поблагодарил в среду в Twitter рэпера Канье Уэста, который поддержал Трампа и назвал его братом, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Вы можете не соглашаться с Трампом, но толпа не может заставить меня не любить его, - написал Уэст в своем Twitter. - Мы оба обладаем энергией дракона. Он мой брат".

Музыкант также опубликовал фотографию, где показал подписанную Трампом бейсболку с лозунгом "Сделаем Америку вновь великой".

"Спасибо, Канье, это очень круто!", - написал в ответ Трамп, сделав репост записи Уэста на своей странице в Twitter.