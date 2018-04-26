Лидеры Республики Корея и КНДР вместе посадят дерево в знак примирения

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын вместе посадят дерево, которое станет символом примирения и налаживания отношений между двумя государствами. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом в четверг сообщил журналистам глава администрации президента Республики Корея Им Чжон Сок.

"Около полудня два лидера вместе посадят дерево в знак выражения стремления к миру и процветанию", - подчеркнул он.

На памятной табличке, которая будет установлена рядом с деревом, будут выгравированы слова "Здесь пустили корни Мир и Процветание".

Историческая встреча между президентом Южной Кореи и лидером КНДР должна состояться в пятницу 27 апреля в пограничном пункте Пханмунджом.

Лидера КНДР Ким Чен Ына во время саммита с Южной Кореей будет сопровождать его сестра Ким Ё Чжон.



