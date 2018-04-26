Встретились Пашинян и Царукян

25-го апреля состоялась встреча руководителя фракции «Елк» НС Армении Никола Пашиняна и руководителя блока «Царукян», лидера партии ППА Гагика Царукяна.

Как передает «Арменпресс», об этом Никол Пашинян пишет на своей странице в Facebook. По его словам, они обсудили внутриполитические вопросы. «Мы обсудили внутриполитические вопросы и возможные выходы из ситуации. Обсуждения будут продолжаться»,- пишет Никол Пашинян.

23-го апреля ППА объявила о своем присоединении к руководимому Пашиняном движению.