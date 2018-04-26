Макрон заявил, что Франция увеличит свое участие в международной коалиции в Сирии
09:50, 26 Апрель, 2018
Франция намерена увеличить свой вклад в действие международной коалиции в Сирии для завершения борьбы с террористической группировкой "Исламское государство". Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в четверг президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на пресс-конференции в Вашингтоне.
"Мы увеличим наши обязательства в международной коалиции", - сказал Макрон.
"Мы будем вместе работать над укреплением безопасности в регионе", - заверил Макрон.
Макрон также заявил о важности переговоров с Россией по урегулированию в Сирии, а также о "создании моста" между Женевским и Астанинским процессами.