Макрон заявил, что Франция увеличит свое участие в международной коалиции в Сирии

Франция намерена увеличить свой вклад в действие международной коалиции в Сирии для завершения борьбы с террористической группировкой "Исламское государство". Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в четверг президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на пресс-конференции в Вашингтоне.

"Мы увеличим наши обязательства в международной коалиции", - сказал Макрон.

"Мы будем вместе работать над укреплением безопасности в регионе", - заверил Макрон.

Макрон также заявил о важности переговоров с Россией по урегулированию в Сирии, а также о "создании моста" между Женевским и Астанинским процессами.



