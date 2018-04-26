Время в Ереване: 11:07:36,   26 Апрель

Макрон заявил, что Франция увеличит свое участие в международной коалиции в Сирии


Франция намерена увеличить свой вклад в действие международной коалиции в Сирии для завершения борьбы с террористической группировкой "Исламское государство". Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в четверг президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на пресс-конференции в Вашингтоне.

"Мы увеличим наши обязательства в международной коалиции", - сказал Макрон.

"Мы будем вместе работать над укреплением безопасности в регионе", - заверил Макрон.

Макрон также заявил о важности переговоров с Россией по урегулированию в Сирии, а также о "создании моста" между Женевским и Астанинским процессами.





Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации