Цены на цветные металлы - 25-04-18

ЛОНДОН, 26 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 25 апреля были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий выросла на 0.72% и составила 2239.00 долларов США, цена на медь снизилась на 0.43% и составила 7000.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 1.06% и составила 2330.00 долларов США, цена на никель снизилась на 1.01% и составила 14150.00 долларов США, цена на олово выросла на 0.93% и составила 21175.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 2.67% и составила 3175.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 26000.00 долларов США, цена на кобальт снизилась на 3.27% и составила 88750.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.