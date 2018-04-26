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Серж Саргсян призвал однопартийцев отдать приоритет внутренней стабильности и безопасности страны


25-го апреля члены фракции РПА НС Армении встретились с бывшим президентом Армении Сержем Саргсяном и и.о. премьер-министра Армении Кареном Карапетяном. Как сообщили «Арменпресс» в фракции РПА НС Армении, в начале встречи присутствовал бывший президент Армении Серж Саргсян, который подробнее ознакомил присутствующих с причинами своей отставки с поста премьер-министра и высказался о различных форматах работы в НС Армении, призвав однопартийцев отдать приоритет внутренней стабильности и безопасности страны, что в любых обстоятельствах можно  будет осуществить только в условиях единства внутри партии.  Во второй части встречи члены фракции обсудили ситуацию с и.о. премьер-министра Армении Кареном Карапетяном. Была достигнута договоренность о том, что фракция РПА готова обсудить со всеми сторонами любые вопросы – без предусловий. Кроме того, было решено обсудить в руководящих органах партии вопрос смены председателя РПА.


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