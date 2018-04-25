Президент Республики Армения провел телефонный разговор с президентом Казахстана

Президент Республики Армения Армен Саркисян 25 апреля провел телефонный разговор с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, были обсуждены вопросы армяно-казахстанского сотрудничества.

Президент Казахстана выразил озабоченность в связи с ситуацией в Армении.

Собеседники согласились, что наличествующие проблемы должны быть решены в рамках закона и Конституции.