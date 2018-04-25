Время в Ереване: 11:07:36,   25 Апрель

Президент Республики Армения провел телефонный разговор с президентом Казахстана


Президент Республики Армения Армен Саркисян 25 апреля провел телефонный разговор с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, были обсуждены вопросы армяно-казахстанского сотрудничества.

Президент Казахстана выразил озабоченность в связи с ситуацией в Армении.

Собеседники согласились, что наличествующие проблемы должны быть решены в рамках закона и Конституции.


Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации