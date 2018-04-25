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Президенты Уругвая и Аргентины направили послания по случаю 103-й годовщины Геноцида армян


В ходе посвященных 103-й годовщине Геноцида армян мероприятий, состоявшихся в столице Уругвая Монтевидео и столице Аргентины Буэнос-Айресе, были зачитаны официальные послания президента Уругвая Табаре Васкеса и президента Аргентинской Республики Маурисио Макри. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении.




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