Президент Республики Армения провел телефонный разговор с президентом Беларуси

Президент Республики Армения Армен Саркисян 25 апреля провел телефонный разговор с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, были обсуждены армяно-белорусские межгосударственные отношения, а также затронули ситуацию в Армении.

Собеседники подчеркнули, что все процессы должны осуществляться исключительно в рамках Конституции.