Начальник полиции выступил с посланием к гражданам Армении

Начальник полиции Армении Владимир Гаспарян выступил с посланием к гражданам Армении. Арменпресс представляет послание полностью:

«Дорогие соотечественники!

Я обращаюсь к вам и как начальник полиции, и как гражданин.

Я не хочу затрагивать юридический аспект последних событий: полиция неоднократно говорила об этом, также убежден в высокой правовой осведомленности и гражданском восприятии общества.

Я не хочу давать оценку сторонам и их действиям: Полиция является надполитической структурой и находится вне рамок политических событий.

Более того, мы ясно осознаем, что это слово не об «истине» той или иной стороны, а об Истине, которая является абсолютной ценностью и незыблема, как и неотъемлема роль полиции в жизни нашего общества.

Помните, любая революция становится бессмысленной, когда предпринимается попытка разрушить фундамент, и мы дали все, чтобы построить армию и полицию.

Наше государство - это то, что мы построили. Полиция является гарантом стабильности, мира и безопасности этого государства. Полицейский - человек этой страны, а не правительства или оппозиции. И попытка перетянуть полицию на одну или другую сторону увеличивает яму, в которой мы все можем оказаться.

Помните, государство строится десятилетиями и ценой тысяч жизней и может рухнуть в течение нескольких часов.

Это неприемлемо.

Чтобы решить некоторые из этих сиюминутных проблем, не пытайтесь сломать в сотруднике правоохранительных органов гражданина и правоохранителя. Это смертельно опасно для государства, защита которого доверена полиции.

Как военный, я призываю, воздержитесь от разделения армии. Раздвоенная армия не может быть хранителем единого государства.

Это ложь, что цель оправдывает средства: предательство присяге государству, предательство партнеров не могут быть оправданы какими-либо целями. Подобно тому, как служение каким-либо идеям не может заменить священный долг служить народу. Мы служим закону, служа народу. Я призываю всех вас к той же службе, чтобы закон служил вам.

Вот истина.

Точно так же истинно то, что из-за наших ошибок все мы достигли точки, когда можем потерять абсолютный контроль над ситуацией. Такого нельзя допускать. Поэтому я обращаюсь ко всем. Будьте трезвы, ребята!

Самоорганизуйтесь, определитесь. Помните раз и навсегда, что ничего не стоит потери нашей государственности.

Помните также, что без полиции нет государства, что полицейский является солдатом государства, солдатом мира, солдатом добра, а не резиновый дубинки и насилия. Но будьте уверены, что мир и доброта являются признаками реальной силы, а не слабости.

Я обращаюсь к своим коллегам-полицейским.

Парни, я говорил, что я люблю и уважаю вас, что я буду сражаться с вами. Как всегда, я уверен, что, служа закону, и дальше мы будем служить народу.

Снова обращаюсь ко всем своим соотечественникам.

Я убежден, что наша победа будет мирной и доброй, иначе все мы проиграем.

Я верю в нашу великую любовь и великую мудрость.

Храни нас Бог».