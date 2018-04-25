Третий президент Республики Армения Серж Саргсян направил послание депутатам фракции РПА

Третий президент Республики Армения, председатель Республиканской партии Серж Саргсян направил послание депутатам Национального Собрания от РПА. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе партии, в сообщении говорится:

«Уважаемые,

Я вынужден снова публично выступать во всеуслышание нашего народа, но на этот раз обращаясь к вам. Хотя я намеревался после своей отставки не вмешиваться в политические процессы, теперь я считаю, что обязан сделать это.

Я приглашаю вас на встречу со мной, чтобы я мог более подробно объяснить причины моей отставки, представить свои замечания о будущем партии, новом руководстве и важности реформ партии, которые работают в парламенте с другой ролью для содействия развитию страны.

Я приглашаю вас поговорить о мире и стабильности, и встреча будет организована лидером фракции РПА.

С уважением, Серж Саргсян!»