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В Арцахе ранен военнослужащий


На боевой оборонительной позиции одной из воинских частей Армии обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики), дислоцированной в северном направлении, 25 апреля, в районе 17:10 часов, в результате выстрела со стороны противника огнестрельное ранение контрактный военнослужащий Мартум Нверович Херунц (1998 года рождения).

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО НКР, жизни раненого военнослужащего ничего не угрожает.

Ведется следствие для уточнения обстоятельств инцидента.




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