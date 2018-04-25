В Арцахе ранен военнослужащий

На боевой оборонительной позиции одной из воинских частей Армии обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики), дислоцированной в северном направлении, 25 апреля, в районе 17:10 часов, в результате выстрела со стороны противника огнестрельное ранение контрактный военнослужащий Мартум Нверович Херунц (1998 года рождения).

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО НКР, жизни раненого военнослужащего ничего не угрожает.

Ведется следствие для уточнения обстоятельств инцидента.