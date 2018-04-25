Эмиль Тарасян и Арман Хачатрян освобождены с должностей замминистра

По решению исполняющего обязанности премьер-министра Армении Карена Карапетяна, по собственным заявлениям Эмиль Тарасян освобожден с должности заместителя министра экономического развития и инвестиций, а Арман Хачатрян – с должности заместителя министра транспорта, связи и информационных технологий Республики Армения. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении.