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Эмиль Тарасян и Арман Хачатрян освобождены с должностей замминистра


По решению исполняющего обязанности премьер-министра Армении Карена Карапетяна, по собственным заявлениям Эмиль Тарасян освобожден с должности заместителя министра экономического развития и инвестиций, а Арман Хачатрян – с должности заместителя министра транспорта, связи и информационных технологий Республики Армения. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении.




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