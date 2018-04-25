«Газпром Армения» опровергает слухи об увольнении сотрудников за участие в демонстрациях
ЗАО «Газпром Армения» опровергает слухи о том, что компания увольняет сотрудников за участие в демонстрациях.
«Некоторые СМИ распространили слухи о том, что сотрудники в эти дни увольняются участвовавшие в митингах сотрудники компании « Газпром Армения».В этой связи мы официально заявляем, что ЗАО «Газпром Армения» не увольняло ни одного сотрудника», - сообщили Арменпресс в отделе по связям с общественностью ЗАО «Газпром Армения».
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