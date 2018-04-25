Уровень одобрения деятельности Путина превысил 80%

По результатам опроса "Левада-центра", более 80% россиян одобряют деятельность президента РФ Владимира Путина, но при этом более половины респондентов не одобрили работу премьер-министра Дмитрия Медведева, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Согласно данным опроса, поступившим в среду в "Интерфакс", на вопрос "Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность Владимира Путина на посту президента России?", 82% респондентов дали положительную оценку деятельности нынешнего главы государства. 17% опрошенных сказали, что не одобряют его деятельность, и лишь у 1% респондентов не дал никакого ответа.

Что касается мнений о деятельности правительства, то, как установили социологи, получается иная картина.

На вопрос "Вы в целом одобряете деятельность Дмитрий Медведева на посту председателя правительства России?" 42% опрошенных дали положительных ответ, но, при этом, удельный вес респондентов, не одобряющих его деятельность, составил 57%.

Опрос был проведен 20 - 24 апреля 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, в 52 субъектах РФ.