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Азиатские индексы - 25-04-18


ТОКИО, 25 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 25 апреля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.28% и составил 22215.32 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.11% и составил 1767.73 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.35% и составил 3117.97 пункта, а HANG SENG снизился на 1.01% и составил 30328.15 пункта.




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