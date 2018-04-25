Азиатские индексы - 25-04-18

ТОКИО, 25 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 25 апреля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.28% и составил 22215.32 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.11% и составил 1767.73 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.35% и составил 3117.97 пункта, а HANG SENG снизился на 1.01% и составил 30328.15 пункта.