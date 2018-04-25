Фракция «Выход» приняла решение о своем кандидате на пост премьер-министра

Фракция Национального Собрания «Выход» приняла решение о своем кандидате на пост премьер-министра: будет выдвинута кандидатура Никола Пашиняна, однако остается открытым вопрос минимального количества голосов, которое необходимо набрать.

По словам члена фракции, руководителя партии «Светлая Армения» Эдмона Марукяна, если за кандидатуру Пашиняна проголосуют все депутаты фракции «Выход» (9 мандатов) и «Процветающая Армения» (31 мандат), будет получено 40 голосов. Для избрания нужно 53.

Как сообщает Арменпресс, Вопрос остальных 13 голосов остается открыты. Партия «Процветающая Армения» уже заявила о поддержке акций Никола Пашиняна. Внепарламентские партии «Наследие» и «Страна законности» также заявили о своей поддержке.

Депутаты НС фракции АРФ «Дашнакцутюн» Андраник Карапетян и Сурен Манукян на своих страницах в социальных сетях написали, что поддерживают Никола Пашиняна.