ООН: донорская конференция по Сирии в Брюсселе может собрать $4,4 млрд

Участники международной донорской конференции по Сирии, по предварительным расчетам, соберут $4,4 млрд. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил заместитель генерального секретаря ООН Марк Лоукок на пресс-конференции в Брюсселе.

"По нашим прогнозам, по итогам двух дней конференции 2018 года мы соберем $4,4 млрд", - сказал он





