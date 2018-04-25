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ООН: донорская конференция по Сирии в Брюсселе может собрать $4,4 млрд


Участники международной донорской конференции по Сирии, по предварительным расчетам, соберут $4,4 млрд. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил заместитель генерального секретаря ООН Марк Лоукок на пресс-конференции в Брюсселе.

"По нашим прогнозам, по итогам двух дней конференции 2018 года мы соберем $4,4 млрд", - сказал он



 




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