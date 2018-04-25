Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Карен Карапетян также опроверг слухи о своей отставке.

«Уважаемые граждане, информация о моей отставке не соответствует действительности», - как сообщает Арменпресс, написал Карапетян на своей странице в Facebook.

Ранее его пресс-секретарь Арам Араратян также отметил, что эти слухи являются дезинформацией. Несмотря на этот факт, дезинформация продолжала распространяться.