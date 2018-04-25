Lexus представил новый седан на базе «Камри»

Компания Lexus представила на автосалоне в Пекине седан Lexus ES нового, седьмого поколения. Как и прежде, модель построена на базе седана Toyota Camry. Речь о платформе GA-K (Global Architecture – K), использованной на «Камри» последнего поколения, передает Арменпресс.

Седан Lexus после смены поколения стал на 66 миллиметров длиннее, а его колесная база выросла на пять миллиметров. Вместе с этим у модели расширилась колея.

Флагманской версией, как и прежде, будет Lexus ES 350 с V-образной «шестеркой» объемом 3,5 литра, мощность которой увеличили на 34 силы – до 302 лошадиных сил.

Новый Lexus ES заменяет в линейке автопроизводителя не только своего предшественника, но и заднеприводную модель GS.