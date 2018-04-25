Афганская девочка больше 10 лет притворялась мальчиком ради отца
Жительнице Афганистана Ситаре Вафадар (Sitara Wafadar) больше десяти лет приходится притворяться мальчиком по желанию родителей. Как передает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщил новостной портал NDTV.
У 18-летней Вадафар из одной из деревень провинции Нангархар на востоке страны пять сестер и ни одного брата, поэтому родители приняли решение превратить ее в бача-пош, то есть в девочку, носящую мужскую одежду и выполняющую мужские обязанности. Девушку не заставляли убирать и готовить, однако с восьми лет она шесть дней в неделю работала вместе с отцом на кирпичном заводе, чтобы погасить долг перед его владельцем.
«Я никогда и не думаю о том, что я девушка», — призналась Вадафар журналистам. По ее словам, большая часть рабочих не знает, что она девушка, и она скрывает свой пол, чтобы ее не похитили.
Согласно традиции, с достижением брачного возраста Вадафар имеет право отказаться исполнять обязанности мальчика. Однако она не хочет делать этого, чтобы не подвергнуть такой же судьбе свою младшую 13-летнюю сестру.
Традиция бача-пош распространена в Афганистане и Пакистане. Она позволяет семье избегать социального давления, связанного с отсутствием сыновей. Многие бача-пош сталкиваются с трудностями во взрослом возрасте, так как им сложно привыкнуть к религиозным ограничениям для женщин.