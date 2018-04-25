Все процессы в Армении должны проходить в соответствии с Конституцией: посол США

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Карен Карапетян принял Чрезвычайного и Полномочного посла США в Армении Ричарда Миллса.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, собеседники обсудили ряд вопросов, связанных с внутриполитической ситуацией в Армении.

Карен Карапетян придал большое значение решению внутриполитических вопросов посредством диалога, конституционного строя и поблагодарил правительство США за выраженную в этом вопросе позицию. И.о. премьер-министра придал большое значение проведению президентом Арменом Саркисяном консультаций с представителями парламентских и внепарламентских сил для обсуждения ситуации в стране и путей выхода из нее, в том числе путем проведения внеочередных парламентских выборов.

Посол Миллс вновь подтвердил позицию правительства США и подчеркнул, что все процессы должны проходить в соответствии с Конституцией. Он добавил, что нет альтернативы диалогу в вопросе урегулирования политической ситуации.

«Я понимаю, что эти демонстрации, действия гражданского неповиновения являются нарушением закона, и правительство должно максимально обеспечить общественный порядок и безопасность. Я убежден, что путь демократизации или укрепления демократии не тот, когда премьер-министр избирается на улице во время демонстрации», - сказал Ричард Миллс, подчеркнув важность диалога между политическими силами.