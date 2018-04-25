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Twitter в I квартале 2018 года получил прибыль


Американская компания Twitter, которой принадлежит одноименная сеть микроблогов, получила чистую прибыль по итогам первого квартала 2018 года, рост ее выручки и числа активных пользователей оказался выше прогнозов рынка, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в январе-марте составила $61 млн, или 8 центов в расчете на акцию, по сравнению с убытком в $62 млн, или 9 центов на акцию, зафиксированным по итогам аналогичного периода годом ранее.

Среднее количество активных пользователей (активность учетной записи не реже раза в месяц) Twitter на конец марта составляло 336 млн, что на 6 млн выше показателя за предыдущий квартал. Эксперты ожидали прироста числа пользователей на 4 млн человек.

Котировки акций Twitter на электронных торгах в среду подскочили на 3,4%. Капитализация компании с начала года выросла на 27%, до $23,5 млрд.

 

 




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