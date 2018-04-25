Слухи об отставке исполняющего обязанности премьер-министра Армении Карена Карапетяна являются дезинформацией. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил пресс-секретарь Карена Карапетяна Арам Араратян.

«Слухи об отставке Карена Карапетяна являются дезинформацией и не имеют ничего общего с действительностью», - отметил Араратян.