Время в Ереване: 11:07:36,   25 Апрель

Слухи об отставке Карена Карапетяна являются дезинформацией


Слухи об отставке исполняющего обязанности премьер-министра Армении Карена Карапетяна являются дезинформацией. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил пресс-секретарь Карена Карапетяна Арам Араратян.

«Слухи об отставке Карена Карапетяна являются дезинформацией и не имеют ничего общего с действительностью», - отметил Араратян.


Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации