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Источник: встреча глав МИД РФ, Ирана и Турции по Сирии ожидается 28 апреля


Трехсторонняя встреча по Сирии глав МИД России, Ирана и Турции Сергея Лаврова, Мохаммада Джавада Зарифа и Мевлюта Чавушоглу ожидается 28 апреля в Москве. Как передает Арменпресс, об этом сообщил ТАСС в среду источник в МИД РФ.

"Встреча министров иностранных дел РФ, Турции и Ирана по сирийскому урегулированию планируется в субботу в Москве", - сказал собеседник.

Предыдущие переговоры глав дипведомств трех стран - гарантов режима прекращения боевых действий в Сирии состоялась в Астане 16 марта.



 




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