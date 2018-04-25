Источник: встреча глав МИД РФ, Ирана и Турции по Сирии ожидается 28 апреля

Трехсторонняя встреча по Сирии глав МИД России, Ирана и Турции Сергея Лаврова, Мохаммада Джавада Зарифа и Мевлюта Чавушоглу ожидается 28 апреля в Москве. Как передает Арменпресс, об этом сообщил ТАСС в среду источник в МИД РФ.

"Встреча министров иностранных дел РФ, Турции и Ирана по сирийскому урегулированию планируется в субботу в Москве", - сказал собеседник.

Предыдущие переговоры глав дипведомств трех стран - гарантов режима прекращения боевых действий в Сирии состоялась в Астане 16 марта.





