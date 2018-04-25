BMW представила в Пекине первый электрический кроссовер

В Пекине состоялся публичный дебют прототипа электрического кроссовера BMW iX3. Серийная версия концепт-кара выйдет на рынок в 2020 году. Она станет первой моделью немецкого производителя из линейки электрифицированных транспортных средств пятого поколения, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Платформа для iX3 позаимствована у стандартного X3, но для электромобиля разработали особый задний подрамник и внесли небольшие изменения в конструкцию шасси.

Отдача электромотора BMW iX3 составляет 272 лошадиные силы, емкостью блока батарей — более 70 киловатт-часов. На одной зарядке iX3 способен проезжать до 400 километров. Аккумуляторы поддерживают подключение к высокоскоростным 150-киловаттным станциям и полностью наполняются энергией всего за 30 минут.