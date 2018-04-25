Во Франции роботы помогают больным детям присутствовать на школьных занятиях

Первый в мире масштабный эксперимент по применению роботов для обеспечения виртуального присутствия больных детей на школьных занятиях проходит во Франции. Как передает Арменпресс, об этом сообщило агентство AFP.

Дистанционно управляемый робот передвигается при помощи колесной базы, на которой также установлены телекамера, микрофоны, динамики и дисплейный экран. При помощи этой технологии дети, которые из-за болезни не покидают дом или больницу, могут находиться на занятиях в классах, а также общаться со сверстниками во время перерыва.

По мнению специалистов, эксперимент благоприятно сказывается в первую очередь на подростках, которые страдают от одиночества, вызванного серьезными болезнями.

Одной из первых, кто воспользовался роботом американской компании Suitable Technologies, стала девушка по имени Алисия. Француженка не покидает стерильную палату госпиталя в городе Бурк-ан-Брес из-за тяжелого заболевания. Однако при помощи робота она не только посещает школу, но и видится с семьей. Машина перемещается по дому, что позволяет Алисии чаще общаться с родителями и сестрой.

В этом же городе страдающая от астмы девушка по имени Лиди посещает несколько уроков в школе, на остальных занятиях ее заменяет робот. Это позволяет девушке ослабить приступы астмы, вызванные пребыванием вне дома.



