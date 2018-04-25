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Все таможенные КПП в Армении работают в нормальном режиме: КГД опровергает заявление Пашиняна


КГД Армении опровергает заявление Пашиняна, сделанное им 25-го апреля о том, будто закрыт КПП на таможне в Баграташене. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью КГД Армении.

«КГД Армении официально заявляет, что все таможенные КПП в Армении работают в нормальном режиме, в том числе, в Баграташене»,- сказано в сообщении.


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