Все таможенные КПП в Армении работают в нормальном режиме: КГД опровергает заявление Пашиняна

КГД Армении опровергает заявление Пашиняна, сделанное им 25-го апреля о том, будто закрыт КПП на таможне в Баграташене. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью КГД Армении.

«КГД Армении официально заявляет, что все таможенные КПП в Армении работают в нормальном режиме, в том числе, в Баграташене»,- сказано в сообщении.