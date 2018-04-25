Пять минут из жизни маленькой девочки признали символом хаоса

Иэн Мьюир (Ian Muir) из Шотландии запечатлел на камеру пять минут из жизни своей двухлетней дочери Милли и составил фотоколлаж, чтобы показать, как много занятий девочка успела сменить за это время. В сети признали, что снимок отражает хаос семейной жизни. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru, об этом пишет The Daily Mirror.

За пять минут дочь фотографа успела поиграть на синтезаторе, попрыгать на диване, посидеть в корзине для белья, спрятаться за телевизором и совершить еще множество действий, оставляя за собой беспорядок.

Фотография стала вирусной в сети после того, как подруга Мьюира по имени Салли поделилась снимком в закрытом Facebook-сообществе для родителей. Салли не ожидала, что пост всего за пару часов наберет более двух тысяч лайков.