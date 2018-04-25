СМИ: ирландские ученые изобрели экспресс-тест для определения менингита

Ирландские ученые изобрели комбинированный экспресс-тест по диагностированию различных видов менингита. Он позволяет получить точные результаты в течение 40 минут. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в среду газета The Irish Times.

Это чрезвычайно важное изобретение, поскольку при лечении менингита фактор времени имеет большое значение. Используемые в настоящие время методы диагностики дают результат в течение двух.

Директор располагающейся в Дублине лаборатории HiberGene Брендан Фаррелл отметил, что экспресс-тестом заинтересовались дистрибьюторы из 60 стран мира. Он также сообщил, что для дальнейших разработок его команде удалось привлечь финансирование в размере €5 млн. Это позволит расширить штат сотрудников и более активно заняться новыми разработками.