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Жителям Европы младше 16 лет запретят пользоваться WhatsApp


Мессенджер WhatsApp ввел возрастное ограничение для использования в Европе, теперь сервис станет недоступен для лиц младше 16 лет, как передает Арменпресс, об этом сообщается в блоге компании.

"В следующем месяце Евросоюз обновит свои законы конфиденциальности, требуя большой прозрачности в том, как информация используется в интернете… Если вы живете в стране европейского региона, вам должно быть не менее 16 лет, чтобы использовать наш сервис" — говорится в заявлении.

Не уточняется, как именно администраторы мессенджера намерены подтверждать возраст пользователя при регистрации.

Как сообщается, пользователи из других стран могут продолжить использовать мессенджер после наступления 13 лет, если это не противоречит законодательству страны.

 

 




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