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С целью обеспечения эффективного управления ВС использует вертолет: Арцрун Ованнисян


В связи с труднопроходимостью автодорог министерство обороны Армении с целью обеспечения нормального процесса эффективного управления ВС использует вертолет. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook пишет пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян.

«Прошу не распространять дезинформацию», – написал Арцрун Ованнисян на своей странице в Facebook.


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