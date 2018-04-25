С целью обеспечения эффективного управления ВС использует вертолет: Арцрун Ованнисян

В связи с труднопроходимостью автодорог министерство обороны Армении с целью обеспечения нормального процесса эффективного управления ВС использует вертолет. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook пишет пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян.

«Прошу не распространять дезинформацию», – написал Арцрун Ованнисян на своей странице в Facebook.