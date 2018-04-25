По мнению политолога, Пашинян и его сторонники не готовы к предложенным Кареном Карапетяном внеочередным выборам

Политолог Александр Маргаров, говоря о предложенных Кареном Карапетяном внеочередных выборах, сказал , что Пашинян и его сторонники не готовы к предложенным Кареном Карапетяном внеочередным выборам.

«РПА, которая составляет в НС Армении большинство, сегодня говорит о своей готовности к внеочередным выборам, и это понятное предложение. В ответ они слышат, что Пашинян и его сторонники не готовы к предложенным Кареном Карапетяном внеочередным выборам»,- в беседе с «Арменпресс» сказал политолог Александр Маргаров и добавил, что Пашинян и его сторонники уже заявили, что будут бойкотировать такие выборы.

Он не уверен, каким образом может разрешиться кризис в Армении, и для него остается загадкой – какая из сторон победит. «Если сначала боролись за отставку Сержа Саргсяна, то сейчас пытаются покончить с большинством РПА. Процесс идет в рамках этой логики»,- сказал политолог Александр Маргаров.

По его словам, в Армении идут 2 параллельных процесса: РПА пытается вернуться в поле интитуционального конституционного права, тогда как митинговое движение в Ереване и в областях Армении пытается диктовать собственную логику развитий.

Лилит Демурян.

Как сообщалось ранее, 24-го апреля лидер парламентской фракции «Выход» Никол Пашинян продолжает настаивать, что в повестке дня переговоров с правительством 25 апреля будет мирный уход властей. Пашинян выступил с таким заявлением 24 апреля на встрече с представителями международных средств массовой информации.

«Завтра мы возобновим переговоры, и я надеюсь, что правящая партия и временное правительство не сделают попыток удержать власть. Единственной повесткой переговоров может быть мирная передача власти», - сказал депутат.

Он добавил, что первым требованием была отставка Сержа Саргсяна с поста премьер - министра, а второе требование - назначение в качестве премьер-министра кандидата от народа, который не может быть представителем правящей Республиканской партии.

Позже партия «Гражданский договор» объявила об отмене переговоров между и.о. премьер-министра Кареном Карапетяном и депутатом Национального Собрания Николом Пашиняном, назначенных на 25 апреля. Об этом сообщил пресс-секретарь партии «Гражданский договор» Тигран Авинян.

И.о. премьер-министра Армении Карен Карапетян выступил с заявлением, отметив, что запланированное на 25 апреля встреча с депутатом Национального Собрания Николом Пашиняном встреча не состоится, так как последний в одностороннем порядке выдвинул новые требования.

Как сообщили в пресс-службе правительства Армении, в заявлении говорится:

«Дорогие граждане,

Как вы знаете, завтра должна была состояться моя встреча с Николом Пашиняном, чтобы обсудить создавшуюся ситуацию и искать решения.

Я хотел бы сообщить вам, что объявленная встреча не состоится, поскольку Никол Пашинян в одностороннем порядке выдвинул новые требования, в частности, о формате встречи, повестке дня и порядке освещения. Он предложил список людей, которые должны принимать участие с нашей стороны, а также объявил, что он будет вести переговоры исключительно вокруг своей повестки дня. Это означает не переговоры или диалог, а исключительно озвучивание собственной точки зрения, вплоть до решения, кто будет вести переговоры с нашей стороны. Имея определенный опыт в вопросе ведения переговоров, я никогда не слышал о переговорах в таком формате.

Обеспокоенный создавшейся ситуацией, как глава исполнительной власти, будучи обязанным обеспечить нормальный ритм нашей страны, обращаюсь к президенту Республики Армения организовать в предпочитаемом им формате встречу с широким спектром парламентских и непарламентских политических сил, чтобы обсудить текущую политическую ситуацию и возможные пути решения, вплоть до проведения досрочных парламентских выборов».

Президент Армении Армен Саргсян выступил с заявлением, объявив, что начинает 25-го апреля совещания с представителями парламентских и внепарламентских сил, чтобы обсудить создавшееся в стране положение и пути выхода из него.