На торгах в Нью-Йорке картину Модильяни выставят за рекордную цену

Картину выдающегося итальянского художника Амедео Модильяни "Лежащая обнаженная (на левом боку)" выставят в мае на торгах Sotheby's в Нью-Йорке за рекордную стартовую цену в 150 миллионов долларов, как передает Арменпресс, об этом сообщается на сайте аукционного дома.

Как говорится на сайте, написанная в 1917 году картина будет выставлена на торгах Impressionist & Modern Art Evening Sale в Sotheby's 14 мая.

"Ожидается, что картина Модильяни "Лежащая обнаженная (на левом боку)", будет продана более чем за 150 миллионов долларов", — сообщили в Sotheby's.

По данным Sotheby's, нынешний владелец картины приобрел ее на аукционе в 2003 году за 26,9 миллиона долларов.

Как сообщает телеканал CNN, стартовая цена на картину стала рекордной для произведений, когда-либо выставляемых на аукционах. Прошлый рекорд принадлежал картине Пабло Пикассо "Алжирские женщины" (1955), стартовая цена на которую составляла 140 миллионов долларов. В итоге произведение ушло с молотка за 179 миллионов.