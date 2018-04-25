Могерини: ЕС выделит Турции для помощи беженцам еще €3 млрд на ближайшие два года

Евросоюз выделит Турции дополнительно €3 млрд для оказания помощи сирийским беженцам в ближайшие два года. Как передает Арменпресс, об этом в среду заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини, выступая на второй донорской конференции по Сирии в Брюсселе.

"Мы выделим для Турции дополнительно €3 млрд на ближайшие два года", - сказала она.

В целом, по ее словам, Евросоюз уже выделил для помощи сирийскому населению и беженцам свыше €11 млрд помощи.





