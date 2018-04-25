Время в Ереване: 11:07:36,   25 Апрель

Могерини: ЕС выделит Турции для помощи беженцам еще €3 млрд на ближайшие два года


Евросоюз выделит Турции дополнительно €3 млрд для оказания помощи сирийским беженцам в ближайшие два года. Как передает Арменпресс, об этом в среду заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини, выступая на второй донорской конференции по Сирии в Брюсселе.

"Мы выделим для Турции дополнительно €3 млрд на ближайшие два года", - сказала она.

В целом, по ее словам, Евросоюз уже выделил для помощи сирийскому населению и беженцам свыше €11 млрд помощи.

 



 

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации