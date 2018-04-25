Италия отмечает 73-ю годовщину Освобождения от фашизма

Италия отмечает 73-ю годовщину Освобождения от нацистской оккупации и фашистской диктатуры, по этому случаю в среду по всей стране проходят праздничные манифестации и митинги, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В апреле 1945 года на севере Италии началось вооруженное восстание, в результате которого, а также боевых действий войск антигитлеровской коалиции страна вскоре была освобождена от немецкой оккупации и фашизма. 25 апреля бойцы движения Сопротивления, среди которых были и советские граждане, бежавшие из фашистских лагерей, освободили Милан и Турин. Именно этот день в 1946 году был впервые отмечен как национальный праздник. С 1949 года 25 апреля официально объявлено национальным праздником Освобождения, который отмечается на всей территории страны.

Торжества по случаю национального праздника по многолетней традиции начались утром церемонией у Алтаря Отечества в центре Рима. Президент республики Серджо Маттарелла возложил венок к могиле Неизвестного солдата. Главу государства сопровождали премьер-министр Паоло Джентилони, председатель Сената Мария Элизабетта Казеллати, глава Палаты депутатов Роберто Фико и министр обороны Роберта Пинотти.

Манифестации по случаю 73-й годовщины Освобождения Италии проходят в среду в Риме, Милане, Турине, Флоренции и многих других итальянских городах.