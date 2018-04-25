МИД Ирана: пересмотр ядерной сделки равносилен открытию ящика Пандоры
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что пересмотр Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе равносилен открытию ящика Пандоры. Как передает Арменпресс, об этом в среду сообщило агентство Mehr.
"Сделка представляет собой цельный пакет договоренностей. Нельзя выбрать некоторые его элементы и попросить их усовершенствовать. Если изначально было бы возможным улучшить соглашение, это было бы сделано", - заявил Зариф. По его мнению, Европа продемонстрировала, что "не готова пересмотреть СВПД, и это очень благоразумно, так как разрыв договоренностей будет равнозначен открытию ящика Пандоры, который мы никогда не сможем закрыть".
Зариф отметил, что позиция Вашингтона в вопросе соблюдения договоренностей приведет к тому, что в будущем "никто не согласится пойти на компромисс с США". "Они не станут этого делать, потому что однажды Соединенные Штаты придут и скажут: "Все, что мы вам дали, мы хотим забрать", - добавил глава МИД Ирана.
В июле 2015 года Иран, пять постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) и Германия достигли соглашения об урегулировании ядерной проблемы Тегерана. Разработанный ими СВПД предусматривает отмену санкций ООН, США и ЕС, наложенных на Иран из-за его ядерной программы. В январе 2016 года было объявлено о начале реализации сделки, и Вашингтон отменил рестрикции.
Трамп не раз называл сделку с Ираном пагубной, утверждая, что она не предотвратила возможность создания Ираном ядерного оружия, а лишь отсрочила ее. 12 января этого года хозяин Белого дома заявил, что США прекратят участие в соглашении, если в него не будут внесены изменения.