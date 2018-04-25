Полиция призвала участников автоакций соблюдать требования закона, уважать сограждан и действовать в пределах разумности. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении, в заявлении сказано:

«В происходящих в последние дни акциях протеста отличаются участники автомобильных акций, которые нарушают правила дорожного движения, ставят под угрозу жизнь и здоровье участников дорожного движения, ненужными сигналами нарушают покой сограждан. Участникам автоакций напоминаем, что поблизости есть пожилые, больные, нарушается нормальная работа школ, дети в детских садах оказываются в атмосфере тревоги.

Призываем помнить и уважать права всех наших сограждан. Призываем соблюдать и собственную безопасность.



Проводящие автомобильные акции часто поднимаются на кузов машины, сидят в багажнике.

В частности, среди водителей много несовершеннолетних, что чревато реальной опасностью их жизни и здоровью. Призываем взрослых не допускать их участия в таких действиях.

Участников автомобильных акций вновь призываем уважать права сограждан, не выходить своими действиями за рамки закона и здравомыслия, проявлять ответственность за всех и каждого и воздержаться от чреватых последствиями шагов».