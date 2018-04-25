К чему мы идем – к диктатуре и прессингу? Карен Карапетян – об ультимативной форме разговора

И.о.премьер-министра Карен Карапетян считает неприемлемым для политического деятеля ультимативную форму разговора и попытки диктовать свою волю. Как передает «Арменпресс», об этом он сказал в беседе с журналистами 25-го апреля.

«Я очень уважаю мнение всех наших политических деятелей и лидеров, но, когда говорят о политической культуре, толерантности, то надо понимать, что нельзя диктовать в ультимативной форме те или иные решения. Есть один вариант ю возможно, что тот, кто не нравится Николу Пашиняну, нравится части народа? И наоборот. Что, если сейчас противная сторона будет предлагать убрать ту или иную партию? Куда мы идем - к диктатуре и прессингу? Проведем выборы – поймем, кого хочет выбрать народ»,- сказал Карен Карапетян.

По его мнению, проблемы, имеющиеся в обществе, переносятся в политические партии, проблемы имеются у всех сил, в том числе, и у них. Поэтому надо вести работу по их устранению.

Как сообщалось ранее, 24-го апреля лидер парламентской фракции «Выход» Никол Пашинян продолжает настаивать, что в повестке дня переговоров с правительством 25 апреля будет мирный уход властей. Пашинян выступил с таким заявлением 24 апреля на встрече с представителями международных средств массовой информации.

«Завтра мы возобновим переговоры, и я надеюсь, что правящая партия и временное правительство не сделают попыток удержать власть. Единственной повесткой переговоров может быть мирная передача власти», - сказал депутат.

Он добавил, что первым требованием была отставка Сержа Саргсяна с поста премьер - министра, а второе требование - назначение в качестве премьер-министра кандидата от народа, который не может быть представителем правящей Республиканской партии.

Позже партия «Гражданский договор» объявила об отмене переговоров между и.о. премьер-министра Кареном Карапетяном и депутатом Национального Собрания Николом Пашиняном, назначенных на 25 апреля. Об этом сообщил пресс-секретарь партии «Гражданский договор» Тигран Авинян.

И.о. премьер-министра Армении Карен Карапетян выступил с заявлением, отметив, что запланированное на 25 апреля встреча с депутатом Национального Собрания Николом Пашиняном встреча не состоится, так как последний в одностороннем порядке выдвинул новые требования.

Как сообщили в пресс-службе правительства Армении, в заявлении говорится:

«Дорогие граждане,

Как вы знаете, завтра должна была состояться моя встреча с Николом Пашиняном, чтобы обсудить создавшуюся ситуацию и искать решения.

Я хотел бы сообщить вам, что объявленная встреча не состоится, поскольку Никол Пашинян в одностороннем порядке выдвинул новые требования, в частности, о формате встречи, повестке дня и порядке освещения. Он предложил список людей, которые должны принимать участие с нашей стороны, а также объявил, что он будет вести переговоры исключительно вокруг своей повестки дня. Это означает не переговоры или диалог, а исключительно озвучивание собственной точки зрения, вплоть до решения, кто будет вести переговоры с нашей стороны. Имея определенный опыт в вопросе ведения переговоров, я никогда не слышал о переговорах в таком формате.

Обеспокоенный создавшейся ситуацией, как глава исполнительной власти, будучи обязанным обеспечить нормальный ритм нашей страны, обращаюсь к президенту Республики Армения организовать в предпочитаемом им формате встречу с широким спектром парламентских и непарламентских политических сил, чтобы обсудить текущую политическую ситуацию и возможные пути решения, вплоть до проведения досрочных парламентских выборов».

Президент Армении Армен Саргсян выступил с заявлением, объявив, что начинает 25-го апреля совещания с представителями парламентских и внепарламентских сил, чтобы обсудить создавшееся в стране положение и пути выхода из него.