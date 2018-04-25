СМИ: полиция КНР конфисковала 600 компьютеров для майнинга биткоинов

Полиция китайского муниципалитета Тяньцзинь (север страны) изъяла 600 компьютеров, использовавшихся для майнинга биткоинов, после заявления местной электросети о необычно высоком уровне потребления электричества в городе. Как передает Арменпресс, об этом в среду сообщило агентство Синьхуа.

Был задержан один подозреваемый, еще пять человек находятся под следствием.

Как отмечают органы охраны порядка, это "самый крупный случай кражи электричества за последние годы". По словам электросетевой компании, обычный уровень потребления электричества вырос на 28%.

Майнинг биткоинов - энергоемкий процесс, для осуществления которого необходимы высокопроизводительные компьютеры. По оценке органов охраны порядка, для обеспечения электричеством 600 таких машин требуется несколько сотен тысяч юаней (1 доллар составляет около 6,3 юаня) ежемесячно.

В сентябре 2017 года Народный банк выпустил постановление, согласно которому китайским компаниям запрещено инвестировать в криптовалюты. Несмотря на действия финансового регулятора, страна по-прежнему является одним из ключевых рынков для криптовалюты в мире. Согласно официальным данным за 2017 год, в КНР располагается около 80% майнинговых мощностей мира.