Роухани: США хотят разграбить ресурсы Ближнего Востока, а не оказать помощь региону

Правительство США занимается "разграблением ресурсов" арабского мира, поэтому американцы должны покинуть регион, передает Арменпресс.

Об этом, как сообщает агентство Tasnim, заявил в среду президент Ирана Хасан Роухани.

"Некоторые полагают, что Белый дом принимает разные решения, касающиеся судьбы Ближнего Востока. На самом деле Запад хочет разграбить ресурсы арабского мира", - сказал Роухани.

По его мнению, западные страны "никогда не обеспечивали безопасность в регионе". Он обратил внимание на "опустошенный Афганистан, агрессию против Ирака, господство терроризма в ближневосточных государствах".

"Ты ничего не знаешь о политике и законах", - приводит телеканал Al Manar слова Роухани, адресованные президенту США Дональду Трампу. По мнению президента Исламской Республики, "американские военные ищут источники финансирования для пребывания в Сирии", а "уход Вашингтона из региона восстановит стабильность и безопасность".





