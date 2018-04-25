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Могерини: ядерная сделка с Ираном должна быть сохранена


Ядерная сделка с Ираном действует и должна быть сохранена во что бы то ни стало. Как передает Арменпресс, об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини по прибытии на международную конференцию доноров для Сирии, организованную ЕС и ООН.

"Есть только одна сделка с Ираном, по ядерному досье. Она действует и должна быть сохранена", - заявила Могерини.



 




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