Могерини: ядерная сделка с Ираном должна быть сохранена

Ядерная сделка с Ираном действует и должна быть сохранена во что бы то ни стало. Как передает Арменпресс, об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини по прибытии на международную конференцию доноров для Сирии, организованную ЕС и ООН.

"Есть только одна сделка с Ираном, по ядерному досье. Она действует и должна быть сохранена", - заявила Могерини.





