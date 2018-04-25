Токио заявил протест Сеулу из-за шоколада с изображением спорных островов

Япония заявила протест Южной Корее в связи с тем, что на шоколаде, который будет подан на ужине президента Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына в пятницу, на карте единой Кореи изображены острова Такэсима (по-корейски Токто), на которые претендует Токио, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Глава департамента Азии и Океании МИД Японии Кэндзи Канасуги вызвал руководство посольства Южной Кореи в Токио и заявил протест, так как это противоречит позиции Японии по данному вопросу. Аналогичный протест был передан по дипломатическим каналам и через посольство Японии в Сеуле.

Группа островов Токто (японское название Такэсима) расположена между Японией и Южной Кореей в Японском море. После Второй мировой войны эти острова стали корейскими. Япония называет это "незаконной оккупацией" и считает острова частью своей территории и административно включает их в префектуру Симанэ.