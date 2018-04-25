ООН проведет в июне первую конференцию глав антитеррористических служб

Организация Объединенных Наций проведет в июне первую конференцию руководителей антитеррористических служб стран-участниц, целью которой станет укрепление многосторонней кооперации в борьбе с терроризмом. Как передает Арменпресс, об этом заявил Генеральный секретарь Организации Антониу Гутерриш в обращении к участникам международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, которая открылась в Сочи. Послание генерального секретаря огласил его заместитель Юрий Федотов.

"В июне я созову первую конференцию ООН для глав антитеррористических служб стран-участниц, - отметил Гутерриш. - Ее целью станет усиление многостороннего антитеррористического сотрудничества с помощью новых мировых, региональных и двусторонних форматов".

Генеральный секретарь ООН отметил, что в борьбе с терроризмом и экстремизмом международное сотрудничество сегодня "важно как никогда". По его словам, необходимо интенсифицировать усилия по предотвращению конфликтов. "Вместе нам нужно сфокусироваться на переходе от конфликта к диалогу, опирающемуся на нормы права и приверженность мирному решению споров", - заявил генеральный секретарь.



